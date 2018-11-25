Главные новости футбола 24 ноября: Зинченко и Коноплянка с печальными разгромами, провал Реала, Челси и Баварии

Александр Зинченко и Евгений Коноплянка возвращаются на свои места в запасе после игр за сборную Украины, сенсации в топ-чемпионатах Европы. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 ноября.

Украинцы за рубежом

Лунин против Алавеса: "сухие" ворота, нормальные оценки, активная игра ногами и фейл, которым прогремели испанские СМИ. Дебютный матч украинца в Примере получился неоднозначным. В то же время наставник Леганеса считает Лунина лишь запасным, о чем объявил после победы.

Шальке наконец прорвало – команда Тедеско с хоккейным счетом разбомбила соседа по таблице, но наш Евгений Коноплянка провел весь матч в запасе. Обидно, ведь капитан сборной Украины начал проигрывать конкуренцию даже Скшибски, который пришел из второго дивизиона и выстрелил дуплетом.

Манчестер Сити разбил Вест Хэм в Лондоне. Хозяевам не хватало травмированного Андрея Ярмоленко. А вот у команды Гвардиолы всю игру на скамейке запасных просидел другой украинец – Александр Зинченко.

Десна и Мариуполь врываются в топ-6 УПЛ

Карпаты уступили Десне и продолжили антирекордную домашнюю серию поражений в чемпионате Украины до 5-го подряд матча. Львовяне могли приблизиться к шестерке, которая будет бороться за еврокубки во второй части сезона, но в итоге потерпели поражение, фактически ставящее крест на цели. Десна же поднялась на пятое место и имеет все шансы выполнить поставленную задачу выхода в топ-6.

Мариуполь минимально одолел Ворсклу и вернулся в первую половину таблицы. Правда Заря подвинет команду Бабича и черниговский клуб, когда победит Олимпик. Кроме, того, луганская команда еще и может на 4-е место выйти, если сможет взять 3 очка в воскресенье, 25 ноября.

Реал, Челси и Бавария синхронно проваливаются

Эйбар сенсационно разгромил Реал в 13-м туре чемпионата Испании. Первое фиаско с новым главным тренером Сантьяго Солари. А ведь только полноценный контракт подписал! К счастью мадридцев, Барселона лишь вырвала ничью у Атлетико и не ушла в отрыв. К слову, о "королевском клубе". Мадрид вынужден был оправдываться после новой утечки засекреченных документов. "Рамос провалил допинг-тест, но УЕФА это скрыл?" – "Футбол 24" разобрался, оправдано ли Football Leaks атакует Реал в скандале, который затрагивает и Роналду.

Бавария упустила победу в домашнем матче против предпоследней команды чемпионата Германии. Еще до 78-й минут мюнхенцы вели со счетом 3:1, но в конце встречи их ждал новый провал. Боруссия Дортмунд снова победила и оторвалась от действующих чемпионов уже на 9 очков. Бавария даже в зону Лиги чемпионов не попадает. Хоффенхайм, который будет принимать Шахтер в ЛЧ 27 ноября, при аналогичных обстоятельствах феерично упустил победу. Правда, на выезде и против крепкого середняка Герты.

Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лиге, которая стоила 3-го места. Самый провальный матч итальянского тренера в Англии. В Премьер-лиге 2018/19 лишь Манчестер Сити и Ливерпуль еще не проигрывали.