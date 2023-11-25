Украина

Стартовал 15-й тур УПЛ. Шахтер не смог обыграть Полесье – героизм Бойко, конец фантастической серии в чемпионате и угроза серьезной потери на ЛЧ. "Горняки" потеряли очки во втором туре подряд и рискуют отпустить лидера.

Первая лига: Карпаты разбили Ниву за тайм, неудача Буковины и победа Металлиста – группа А завершила осеннюю часть сезона.

Известный ультрас Динамо погиб на войне с Россией – ранее ВРУ признала его политзаключенным.

Георгий Судаков спровоцировал безумие среди европейских грандов – Ман Сити, Барса и еще 8 клубов охотятся на украинца.

Топ-чемпионаты

Жирона привлекла к основе еще одного украинца. Экс-хавбек Динамо провел тренировку с Довбиком и Цыганковым.

Михаил Мудрик запугивает Ньюкасл перед дуэлью в АПЛ – Челси похвастался эффектным голом украинца.

Бавария победила Кельн – Кейн вернул Мюнхен на вершину Бундеслиги и установил еще два исторических рекорда.

ПСЖ разбил Монако в сверхрезультативном матче – дебютный гол Дембеле, эпичный привоз Доннаруммы.

У Мудрика новые проблемы, Холанда "опустили" и почему никто не верит в Миколенко – Fantasy АПЛ.

Другие главные события

Криштиану Роналду забил шедевр, Йовичевич проиграл 3:4 в бешеном сражении аустайдеров, ничья Джеррарда и нового тренера Бензема.

Легенда Динамо Максим Шацких во второй раз выиграл чемпионат Узбекистана.

Германия обыграла Испанию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023 U-17 – все решил гол одноклубника украинца. Аргентина разгромила Бразилию, став вторым полуфиналистом турнира – звезда Ривер Плейта оформил хет-трик