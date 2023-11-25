Главные новости футбола 24 ноября: Шахтер снова потерял очки в УПЛ, известный фанат Динамо погиб на фронте
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 24 ноября.
Украина
Стартовал 15-й тур УПЛ. Шахтер не смог обыграть Полесье – героизм Бойко, конец фантастической серии в чемпионате и угроза серьезной потери на ЛЧ. "Горняки" потеряли очки во втором туре подряд и рискуют отпустить лидера.
Первая лига: Карпаты разбили Ниву за тайм, неудача Буковины и победа Металлиста – группа А завершила осеннюю часть сезона.
Известный ультрас Динамо погиб на войне с Россией – ранее ВРУ признала его политзаключенным.
Георгий Судаков спровоцировал безумие среди европейских грандов – Ман Сити, Барса и еще 8 клубов охотятся на украинца.
Топ-чемпионаты
Жирона привлекла к основе еще одного украинца. Экс-хавбек Динамо провел тренировку с Довбиком и Цыганковым.
Михаил Мудрик запугивает Ньюкасл перед дуэлью в АПЛ – Челси похвастался эффектным голом украинца.
Бавария победила Кельн – Кейн вернул Мюнхен на вершину Бундеслиги и установил еще два исторических рекорда.
ПСЖ разбил Монако в сверхрезультативном матче – дебютный гол Дембеле, эпичный привоз Доннаруммы.
У Мудрика новые проблемы, Холанда "опустили" и почему никто не верит в Миколенко – Fantasy АПЛ.
Другие главные события
Криштиану Роналду забил шедевр, Йовичевич проиграл 3:4 в бешеном сражении аустайдеров, ничья Джеррарда и нового тренера Бензема.
Легенда Динамо Максим Шацких во второй раз выиграл чемпионат Узбекистана.
Германия обыграла Испанию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023 U-17 – все решил гол одноклубника украинца. Аргентина разгромила Бразилию, став вторым полуфиналистом турнира – звезда Ривер Плейта оформил хет-трик