Чемпионат иира

Бразилия эффектно разбила Сербию. Удивительный гол Ришарлисона нивелировал провал Неймара, который получил травму. В другом матче этой группы Камерун минимально уступил Швейцарии, пропустив от бывшего соотечественника.

Португалия перестреляла Гану в неоднозначном матче. Роналду стал первым игроком в истории, забившим на 5 чемпионатах мира. А вот Уругвай в параллельном поединке группы не дожал Южную Корею.

Сегодня на чемпионате мира состоятся еще 4 игры. Анонсы в скором времени появятся на сайте. В центральном матче встретятся Англия и США.

ФИФА

Норвегия задумалась над выходом из ФИФА из-за произвола Инфантино. Президент ФИФА имеет тотальную поддержку федераций – известны только 3 протестанта. Легенда Баварии уничтожил функционера: "Инфантино – большая катастрофа для мирового футбола".

Другие новости

Apple может приобрести Манчестер Юнайтед – американцы готовы удовлетворить аппетиты Глейзеров. Йовичевич указал на серьезную проблему Шахтера, назвав главных героев "горняков". Умер форвард золотого Ливерпуля 70-80-х – он вошел в историю мерсисайдского дерби.