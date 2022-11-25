Главные новости футбола 24 ноября: Бразилия поставила на место Сербию, Роналду установил новый рекорд
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 ноября.
Чемпионат иира
Бразилия эффектно разбила Сербию. Удивительный гол Ришарлисона нивелировал провал Неймара, который получил травму. В другом матче этой группы Камерун минимально уступил Швейцарии, пропустив от бывшего соотечественника.
Португалия перестреляла Гану в неоднозначном матче. Роналду стал первым игроком в истории, забившим на 5 чемпионатах мира. А вот Уругвай в параллельном поединке группы не дожал Южную Корею.
Сегодня на чемпионате мира состоятся еще 4 игры. Анонсы в скором времени появятся на сайте. В центральном матче встретятся Англия и США.
ФИФА
Норвегия задумалась над выходом из ФИФА из-за произвола Инфантино. Президент ФИФА имеет тотальную поддержку федераций – известны только 3 протестанта. Легенда Баварии уничтожил функционера: "Инфантино – большая катастрофа для мирового футбола".
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