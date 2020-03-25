Главные новости футбола 24 марта: Рафаилов подтвердил отставку, коронавирус на пути к окончательному срыву сезона

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 марта.

Украина

Сергей Рафаилов подтвердил уход из Зари, где более 10 лет занимал должность генерального директора. Между тем суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более 200 млн.

Донецкий Шахтер выступил против досрочного завершения чемпионата Украины. Зато Владимир Генинсон объявил кандидатов на пост президента УПЛ – "альтернатива" поражает.

Пандемия коронавируса

Несколько клубов Серии А предлагают окончательно остановить чемпионат Италии, а Олимпийские игры-2020 официально перенесены на 2021 год.

В свою очередь Нидерланды во второй раз ужесточили футбольный карантин из-за коронавируса. Зато Беларусь приняла неожиданное решение относительно проведения чемпионата.

Одноклубник Малиновского заразился коронавирусом – он играл в злосчастном матче против Валенсии. Лионель Месси и Гвардиола солидными пожертвованиями присоединились к борьбе с пандемией.

Другие топ-события

Мадридский Реал в поисках нападающего определился с фаворитом, проигнорировав протеже Зидана, а экс-игрок Ливерпуля шокировал прогнозом относительно будущего звезд атаки "красных".

Бразилец Неймар приблизился к возвращению в Барселону – ПСЖ готов к очередным уступкам. Зато зимой каталонцы предлагали солидную сумму за звезду Бундеслиги.