Отбор к ЧМ

Италия второй раз подряд пропустит Мундиаль – "Скуадра" в добавленное время сенсационно проиграла Северной Македонии. Португалия вышла в финал плей-офф ЧМ-2022, одержав непростую победу над Турцией. Швеция дожала Чехию и тоже продолжает борьбу за чемпионат мира.

Уэльс обыграл Австрию и ждет Украину в финале отбора в ЧМ-2022 – все решил магический дубль Бейла. Наша сборная должна была сыграть с Шотландией, но из-за российского вторжения матч перенесли. Шотландцы сыграли спарринг с Польшей: Украина в центре внимания, конец суперсерии, шоу звезд АПЛ, масштабный сбор средств.

Япония драматично обыграла Австралию и вышла на ЧМ-2022, подарив путевку еще одной сборной.

Украина

УПЛ не намерена доигрывать чемпионат за пределами Украины. УПЛ планирует оказать материальную поддержку семьям погибших в войне футболистов. Суркисы жестко отреагировали на новости о вывозе миллионов долларов из Украины.

Витао произвел настоящий фурор на европейском рынке – сразу 6 клубов интересуются защитником Шахтера. Витиньо заинтересовал сразу 5 клубов из Бразилии – есть варианты в Европе и Азии. Игрок молодежки Динамо перебрался в Англию.

Европа

Премьер-министр Великобритании представил идею, чтобы Евро-2028 состоялось в Украине. Борис Джонсон призвал дать Украине прямую путевку на чемпионат мира. Андрей Павелко в ответ предложил Великобритании рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение ЧМ с Украиной.

Россия в очередной раз пойдет за своим военным кораблем – УЕФА соберет заседание, чтобы отклонить заявки на проведение Евро. Челси получил санкционные поблажки – Абрамович может дать клубу 30 миллионов, подарок для фанатов.