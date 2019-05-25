Главные новости футбола 24 мая: Украина U-20 победила США в первой игре на ЧМ-2019, сага с трансфером Малиновского

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 мая.

Чемпионат мира U-20

Сборная Украины U-20 стартовала на мундиале-2019 победой над США. Героем встречи стал Андрей Лунин со своими сейвами, а также Сергей Булеца и Денис Попов, которые отличились голами. Защитник Динамо прокомментировал свой мяч за сборную, посвятив его девушке. Наставник украинской молодежки сказал, что ему понравилась концовка поединка.

После этой виктории Украина вышла на второе место в группе, ведь Нигерия в параллельном матче разбила Катар крупнее и возглавила квартет. Также стоит отметить, что Новая Зеландия на польских полях уничтожила Гондурас, а Уругвай победил Норвегию.

Наши за границей

Евгений Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте. Украинский хавбек уже имеет предложение от другого участника Лиги чемпионов.

Руслан Малиновский может заменить в Наполи двух известных хавбеков. Неаполитанцы предлагают за украинского игрока 15 млн евро, Арсенал также включается в борьбу. К слову, Малиновский потерял в Генке тренера – его переманил прямой конкурент.

Сергей Рыбалка дублем помог Сивасспору в суперматче переиграть действующего чемпиона Турции – украинец стал лучшим игроком поединка против Галатасарая.

Украина

Пока Динамо не пролило свет на дальнейшую судьбу Александра Хацкевича, СМИ продолжают распространять слухи вокруг "бело-синих". Киевский клуб якобы может возглавить чешский специалист. Другим претендентом считается польский специалист, который мог заменить Шевченко в сборной Украины, а стал разочарованием года. Правда, Игорь Суркис заявил, что он не ведет переговоры ни с кем, а Хацкевич останется в команде, если убедит.

Динамо по информации прессы хочет получить за Цыганкова не менее 25-30 млн евро. Сидклей может вернуться на родину – киевляне получили предложение по защитнику. Шахтер, в свою очередь, стремится подписать защитника, который находился в структуре Ювентуса. Паулу Фонсека трех игроков команды досрочно отпустил на отдых.