Сборная Украины

Национальная команда лишилась последних спарринг-партнеров перед матчем отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Александр Петраков отказался от матча Украины с испанскими командами и тремя сборными – тренер объяснил свое решение.

Во вторник к лагерю сборной присоединились легионеры из АПЛ, но не обошлось без новых потерь.

Кстати, на случай отставки главного тренера сборной уже есть два претендента на замену – это Сергей Ребров и Виктор Скрипник.

Трансферы

Экс-защитник Барселоны может стать конкурентом Зинченко в Манчестер Сити. Сделка близка к завершению.

Бавария официально оформила долгожданный трансфер. Также мюнхенцы готовы продать Левандовски в Барселону при двух условиях, утверждают немецкие СМИ.

Мадридский Реал после провала с Мбаппе торгует другую звезду сборной Франции – трансфер оценивается в 80 миллионов.

Михаил Мудрик близок к завершению трансфера в Байер.

Мир

УЕФА обнародовал заработки клубов от Лиги чемпионов-2020/21. Шахтер получил больше, чем Динамо.

Ливерпуль – Реал: презентован официальный мяч финала Лиги чемпионов с украинским словом.

Стало известно, когда вручат "Золотой мяч-2022". В этом году церемония претерпит существенные изменения.