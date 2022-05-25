Главные новости футбола 24 мая: срыв матча сборной Украины, Реал готовит трансфер за 80 млн, Мудрик близок к Байеру
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 мая.
Сборная Украины
Национальная команда лишилась последних спарринг-партнеров перед матчем отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Александр Петраков отказался от матча Украины с испанскими командами и тремя сборными – тренер объяснил свое решение.
Во вторник к лагерю сборной присоединились легионеры из АПЛ, но не обошлось без новых потерь.
Кстати, на случай отставки главного тренера сборной уже есть два претендента на замену – это Сергей Ребров и Виктор Скрипник.
Трансферы
Экс-защитник Барселоны может стать конкурентом Зинченко в Манчестер Сити. Сделка близка к завершению.
Бавария официально оформила долгожданный трансфер. Также мюнхенцы готовы продать Левандовски в Барселону при двух условиях, утверждают немецкие СМИ.
Мадридский Реал после провала с Мбаппе торгует другую звезду сборной Франции – трансфер оценивается в 80 миллионов.
Михаил Мудрик близок к завершению трансфера в Байер.
Мир
УЕФА обнародовал заработки клубов от Лиги чемпионов-2020/21. Шахтер получил больше, чем Динамо.
Ливерпуль – Реал: презентован официальный мяч финала Лиги чемпионов с украинским словом.
Стало известно, когда вручат "Золотой мяч-2022". В этом году церемония претерпит существенные изменения.