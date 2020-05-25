Главные новости футбола 24 мая: Шахтер выиграл первый матч после паузы, Милевский драматично проиграл финал Кубка

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 мая.

Украина

Шахтер разгромил Рух в первом поединке после двухмесячной паузы. "Горняки" пропустили первыми, но потом отправили в ворота львовян сразу 4 мяча – смотрите видео голов и обзор товарищеского матча.

Защитник Шахтера Додо заинтересовал ПСЖ – ранее "горняки" отказали Баварии, которая предлагала за бразильца 20 млн евро.

Динамо вошло в топ-5 команд Европы по количеству игрового времени у клубных воспитанников.

Стадион Черноморец официально продан только с 17-й попытки. Новым владельцем арены, на которой выступает одноименная команда, стала американская компания. Также может получить нового владельца и сам одесский клуб – в приобретении Черноморца якобы заинтересован народный депутат Вадим Новинский.

Наши за рубежом

Динамо Брест проиграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси 2019/20. Единственный гол был забит после розыгрыша углового на 121-й минуте игры, за несколько секунд до финального свистка. Артем Милевский вышел в старте и получил травму в экстра-тайме, а вот Евгений Хачериди так и не появился на поле.

Александр Зинченко провел первую тренировку с Манчестер Сити после выхода из карантина – занятию украинца и его партнеров не помешали даже ливень с градом.

Мир

Повторные тестирования на коронавирус в клубах АПЛ обнаружили новых больных. Сейчас возобновление чемпионата Англии все еще планируется на июнь.

Матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико стоил жизни десяткам болельщиков, которые тогда же подхватили коронавирус. К такому выводу пришли британские специалисты.

Шальке вновь опозорился, РБ Лейпциг разгромил Майнц – результаты воскресных матчей 27 тура Бундеслиги.