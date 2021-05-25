Серхио Рамос не едет на Евро-2020 / Getty Images

Евро-2020

Серхио Рамос пропустит чемпионат Европы – Луис Энрике объявил заявку сборной Испании. Впервые в истории ни один игрок Реала не поедет в составе "Фурии Рохи" на большой турнир.

Сборная Австрии обнародовала окончательный список футболистов на Евро. Как известно, в третьем туре команда Франко Фоды сыграет против Украины в Бухаресте.

Виталий Буяльский раскрыл детали повреждения, из-за которого не поедет на чемпионат Европы со сборной Украины.

Украина

Роберто Де Дзерби готовится к встрече с Шахтером. Именно итальянец является главным кандидатом на назначение главным тренером "горняков".

Алексей Михайличенко официально стал первым вице-президентом УАФ. До недавнего времени он работал спортивным директором Динамо.

Германия официально переманила забивного украинского форварда, который решил выступать именно за Бундестим, хотя вызывался в сборные Украины разных возрастов. В сезоне 2020/21 молодой Эрик Шуранов стал вторым бомбардиром Нюрнберга в чемпионате Германии.

Руслан Малиновский попал в сборную сезона Серии А. Компанию украинцу в команде года составили Криштиану Роналду и другие звезды.

Голкипер Зари Никола Василь перебрался в чемпионат Германии, а Ингулец подписал лучшего бомбардира Александрии.

"Футбол 24" собрал огненную реакцию на ничью сборной Украины с Бахрейном, а также проанализировал тактические ходы Андрея Шевченко.

Мир

Лига конференций: УЕФА показал, как будет выглядеть трофей революционного турнира, в котором сыграют две команды из Украины.

Филиппо Индзаги покинул Беневенто после вылета из Серии А, а Марио Манджукич попрощался с Миланом. Вице-чемпион мира провел в лагере "россонери" несколько месяцев, но не забил ни одного мяча.

Хосеп Гвардиола стал тренером года в Англии. Манчестер Сити под руководством испанца уже завоевал два трофея и сыграет в финале Лиги чемпионов.