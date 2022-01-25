Полевой игрок в воротах на КАН / Getty Images

Украина

Шахтер сыграл первый спарринг в 2022 году. "Горняки" разгромили австрийский Вольфсберг, хотя пропустили первыми. Дебют новичков и роскошный гол Жуниора Мораеса – видеообзор матча.

Также Шахтер может натурализовать еще одного легионера – потенциальное усиление и для сборной Украины.

Андрей Шевченко узнал имена потенциальных ассистентов в сборной Польши – один из них стал автором величайшего фиаско украинца. Правда, украинскому тренеру следует срочно решить вопрос с Дженоа, ведь назначение находится под угрозой срыва.

Умер легендарный массажист и физиотерапевт Динамо, работавший в клубе с 80-х годов.

Трансферы

Защитник Динамо может продолжить карьеру во Франции. Предварительные переговоры уже проведены.

Бавария потеряет основного защитника, который летом станет свободным агентом и отказался подписывать новый контракт.

Аталанта подписала Жереми Бога из Сассуоло. Нападающим раньше интересовался Шахтер, но бергамаски выиграли борьбу за игрока.

Мир

Уникальный матч сыграли в 1/8 финала Кубка Африки. В воротах Коморских островов на протяжении всего поединка играл полевой футболист. Его чудо-сэйв не помог сенсации турнира избежать вылета.

Марио Балотелли возвращается в сборную Италии. Скандальный форвард получил вызов от Роберто Манчини.

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