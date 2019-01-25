Главные новости футбола 24 января: определились финалисты Кубка английской лиги, Ракицкий на пути в Зенит

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 января.

Украина

Ярослав Ракицкий покинул расположение Шахтера на сборах в Турции. По информации СМИ, переход защитника сборной Украины в Зенит – дело ближайшего времени. Трансфером занимается экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук. Шахтер уже опубликовал видео всех голов Ракицкого в футболке "горняков".

Карпаты не заплатили Севилье за переход Хорхе Карраскаля – испанцы готовы жаловаться в УЕФА.

Динамо стало самым успешным украинским клубом в 2018 году, Шахтер серьезно опустился в рейтинге. Сборная Украины может сыграть 2 контрольных матча в 2019 году.

Трансферы

Монако отстранил Тьерри Анри от работы с командой. Француза может заменить Леонарду Жардим – бывший тренер команды.

Экс-игрок Челси Джон Оби Микел подписал контракт с Мидлсбро, а полузащитник Динамо Никита Корзун перешел в Аль-Фатех, цвета которого защищает Максим Коваль. Аренда белоруса рассчитана на год.

Брендан Роджерс подтвердил интерес Селтика к Марьяну Шведу, однако отметил, что если трансфер и состоится, то игрок, скорее всего, уйдет в аренду.

Другие главные события

Челси победил Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти и стал вторым финалистом Кубка английской лиги 2018/19. После поражения в первом матче "аристократы" смогли взять реванш на своем поле и более удачно исполнить послематчевые 11-метровые удары. В финале Челси сыграет против Манчестер Сити.

Реал одержал волевую победу над Жироной в первом поединке 1/4 финала Кубка Испании. Дубль оформил Серхио Рамос, по разу отличились Лукас Васкес и Карим Бензема.

В матче Кубка Бельгии Роман Яремчук отметился голом, а Игорь Пластун получил красную карточку.

Полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой на борту. Как заявили правоохранители, шансов найти футболиста и пилота живыми практически нет.