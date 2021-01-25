Украина

Киевское Динамо не обыграло сборную Иордании в последнем матче сборов – видеообзор спарринга в Эмиратах.

Донецкий Олимпик подписал воспитанника Порту Нкенга, который сразу отметился дублем в контрольном матче.

Тем временем СК Днепр-1 объявил о подписании второго зимнего новичка. В свою очередь Динамо может отдать нескольких игроков в аренду – Десна готова трудоустроить одного из них.

Европа

В Кубке Англии Манчестер Юнайтед перестрелял Ливерпуль и вышел на Вест Хэм – видео голов и обзор матча 4-го раунда.

Туринский Ювентус уверенно одолел Болонью и поднялся в зону Лиги чемпионов. В свою очередь Лацио одержал волевую победу над Сассуоло, а Верона одолела Наполи несмотря на рекордный гол Лосано.

В Примере Барселона без Месси победила Эльче с курьезным голом де Йонга. Мадридский Атлетико уверенно победил Валенсию и продлил выигрышную серию в Ла Лиге до семи матчей.

Другие топ-события

Хавбек Месут Озил официально стал игроком Фенербахче и трогательно попрощался с Арсеналом.

Форвард Роман Яремчук стал худшим игроком Гента в триумфальном матче. Зато Евгений Шахов голом помог АЕКу удержать ничью с ПАОКом.

Чемпион мира Кевин Гросскройц завершил карьеру в возрасте 32 лет. Авиакатастрофа унесла жизни 4 игроков и президента бразильского клуба.