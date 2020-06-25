Главные новости футбола 24 июня: Ворскла стала финалистом Кубка Украины, Шахтер дал новую должность Срне, утрата Карпат

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 июня.
Украина
Полтавская Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – видеообзор матча с героизмом школьника и выходом "зелено-белых" в финал.
16-летний голкипер Ворсклы сдержанно прокомментировал свой подвиг, а тренер Ворсклы признался, что Максимов планировал выход юниора на серию пенальти.
Хорват Дарио Срна получил новую должность в Шахтере, а Сергей Палкин объяснил, какие обязанности он получит в новой роли. На 74-м году жизни скончался Юрий Дячук-Ставицкий – легенда Карпат боролся с тяжелой болезнью.
Европа
В чемпионате Англии Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут. А в Испании Реал уверенно победил Мальорку и сравнялся по очкам с Барселоной, Алавес уступил Осасуне.
В Серии А Аталанта одержала волевую победу над Лацио в матче с пятью голами и шедевром Малиновского – украинец забил роскошный гол в ворота римлян сумасшедшим ударом издалека. В свою очередь Рома дублем Джеко вырвала победу над Сампдорией, а Сассуоло спас ничью с Интером.
Другие топ-события
Серхио Агуэро был прооперирован в Барселоне с опережением графика. Фрэнк Лэмпард дал однозначный ответ о возможности перехода Хаверца в Челси.
Французский ПСЖ претендует на Кубо – юная звезда Реала однажды уже отказал парижанам. Между тем Барселона и Ювентус практически согласовали обмен Артура на Пьянича – туринцам придется доплатить.
Дортмундская Боруссия рассматривает три варианта на замену Фавру. Зато Тьяго внезапно отказался от нового контракта с Баварией – испанца может забрать Ливерпуль.