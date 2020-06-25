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ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ МАРИУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Главные новости футбола 24 июня: Ворскла стала финалистом Кубка Украины, Шахтер дал новую должность Срне, утрата Карпат

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 24 июня: Ворскла стала финалистом Кубка Украины, Шахтер дал новую должность Срне, утрата Карпат
Радость полтавчан / ФК Ворскла

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 июня.

Украина

Полтавская Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – видеообзор матча с героизмом школьника и выходом "зелено-белых" в финал.

16-летний голкипер Ворсклы сдержанно прокомментировал свой подвиг, а тренер Ворсклы признался, что Максимов планировал выход юниора на серию пенальти.

Хорват Дарио Срна получил новую должность в Шахтере, а Сергей Палкин объяснил, какие обязанности он получит в новой роли. На 74-м году жизни скончался Юрий Дячук-Ставицкий – легенда Карпат боролся с тяжелой болезнью.

Европа

В чемпионате Англии Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут. А в Испании Реал уверенно победил Мальорку и сравнялся по очкам с Барселоной, Алавес уступил Осасуне.

В Серии А Аталанта одержала волевую победу над Лацио в матче с пятью голами и шедевром Малиновского – украинец забил роскошный гол в ворота римлян сумасшедшим ударом издалека. В свою очередь Рома дублем Джеко вырвала победу над Сампдорией, а Сассуоло спас ничью с Интером.

Другие топ-события

Серхио Агуэро был прооперирован в Барселоне с опережением графика. Фрэнк Лэмпард дал однозначный ответ о возможности перехода Хаверца в Челси.

Французский ПСЖ претендует на Кубо – юная звезда Реала однажды уже отказал парижанам. Между тем Барселона и Ювентус практически согласовали обмен Артура на Пьянича – туринцам придется доплатить.

Дортмундская Боруссия рассматривает три варианта на замену Фавру. Зато Тьяго внезапно отказался от нового контракта с Баварией – испанца может забрать Ливерпуль.

blog_ava
Аталанта – Лацио – 3:2 – видео голов и обзор матча
01:18
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