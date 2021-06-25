Евро-2020

Как игроки сборной Украины восприняли выход в плей-офф Евро-2020. Турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники команды Шевченко. Александр Зубков имеет шанс восстановиться к матчу со Швецией.

"Я, как капитан команды, скажу все прямо в глаза": Андрей Пятов озвучил свою версию слабого выступления Украины на турнире. Андрей Павелко рассказал, куда пойдут средства от УЕФА за Евро-2020. Андрей Ярмоленко попал в символическую команду группового этапа, но Вест Хэм хочет продать лидера сборной Украины.

Первые впечатления от Евро-2020: Италия – прекрасна, фавориты притаились, Эриксен выиграл битву за жизнь, Украине вручили последнюю путевку в 1/8.

УПЛ

Динамо официально разорвало контракт с Клейтоном. Карлос Де Пена оказался на радарах двух клубов Серии А, но киевляне будут иметь слабую позицию во время переговоров. Влад Супряга может перебраться в Дженоа – Динамо не устраивает предложенная сумма. Мирча Луческу вернулся в Киев и провел тренировку – ряд игроков покинули лазарет.

Шахтер расстался сразу с двумя игроками. "38 миллионов евро – для нас это приемлемые расходы": Сергей Палкин объяснил мощный старт трансферной кампании. Стать новым Тьягу Силвой – Марлон ушел из Барселоны, прислушался к Балотелли и решит главную проблему Шахтера. СК Днепр-1 объявил о подписании хорватского полузащитника.

Николаев решил покинуть Первую лигу. ПФЛ утвердила сразу 12 новичков Второй лиги на следующий сезон.

Изменение правил

УЕФА официально отменил правило выездного гола, которое действовало с 1965 года. После длительных переговоров и консультаций УЕФА объявил об отмене правила во всех клубных соревнованиях под своей эгидой уже со следующего сезона.

Голы на выезде отныне не будут иметь дополнительного значения в двухматчевых противостояниях. Если после окончания основного времени матча счет по сумме двух встреч будет равен, то в таком случае будут назначены овертаймы. Если в дополнительное время команды не забьют или забьют одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия пенальти.