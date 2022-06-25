Главные новости футбола 24 июня: Йовичевич в шаге от Шахтера, Динамо предложили продать Буяльского
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 24 июня.
Украина
Игор Йовичевич может достаться Шахтеру бесплатно – "помогла" ФИФА. В настоящее время тренер и "горняки" завершают переговоры по сотрудничеству. СК Днепр-1 уже нашел два варианта замены своему наставнику.
Луганская Заря определилась с преемником Виктора Скрипника, ранее возглавившего Ворсклу.
Женская сборная Украины разгромно проиграла Шотландии и потеряла шансы на ЧМ-2023. "Сине-желтых" разбили за стартовые 20 минут.
Трансферы
Динамо не продало Виталия Буяльского в МЛС. Один из местных клубов хотел подписать лидера киевлян, но получил отказ.
Шахтер нацелился на двух украинцев из УПЛ и может вернуть Коваленко из Италии.
Марлос может покинуть клуб своей мечты и перебраться к Реброву.
Манчестер Сити закрыл трансфер финалиста Евро – "горожане" отдали серьезную сумму и своего игрока.
Поль Погба согласовал трансфер в Ювентус. Чемпион мира-2018 уже во второй раз приедет в Турин на правах свободного агента.
Сергей Ребров поставил Аль-Айну ультиматум и может подписать украинцев – шейхи, которые обманули тренера, вынуждены реагировать.
Мир
Уэйн Руни покинул Дерби Каунти, вылетевший в третий дивизион Англии из-за огромного очкового штрафа.
УЕФА запретил проводить свои турниры и в Приднестровье. Очередные санкции против приспешников России.
Лига чемпионов 2022/23: определились все пары первого раунда квалификации.