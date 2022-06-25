Украина

Игор Йовичевич может достаться Шахтеру бесплатно – "помогла" ФИФА. В настоящее время тренер и "горняки" завершают переговоры по сотрудничеству. СК Днепр-1 уже нашел два варианта замены своему наставнику.

Луганская Заря определилась с преемником Виктора Скрипника, ранее возглавившего Ворсклу.

Женская сборная Украины разгромно проиграла Шотландии и потеряла шансы на ЧМ-2023. "Сине-желтых" разбили за стартовые 20 минут.

Трансферы

Динамо не продало Виталия Буяльского в МЛС. Один из местных клубов хотел подписать лидера киевлян, но получил отказ.

Шахтер нацелился на двух украинцев из УПЛ и может вернуть Коваленко из Италии.

Марлос может покинуть клуб своей мечты и перебраться к Реброву.

Манчестер Сити закрыл трансфер финалиста Евро – "горожане" отдали серьезную сумму и своего игрока.

Поль Погба согласовал трансфер в Ювентус. Чемпион мира-2018 уже во второй раз приедет в Турин на правах свободного агента.

Сергей Ребров поставил Аль-Айну ультиматум и может подписать украинцев – шейхи, которые обманули тренера, вынуждены реагировать.

Мир

Уэйн Руни покинул Дерби Каунти, вылетевший в третий дивизион Англии из-за огромного очкового штрафа.

УЕФА запретил проводить свои турниры и в Приднестровье. Очередные санкции против приспешников России.

Лига чемпионов 2022/23: определились все пары первого раунда квалификации.