Главные новости футбола 24 июня: Англия разбила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018, провал Польши в матче с Колумбией

Вашему вниманию главные новости футбола 24 июня. Англия оформила выход в плей-офф ЧМ-2018, Польша потеряла шансы на выход из группы, невероятный матч Сенегала и Японии.

Игровой день на ЧМ-2018

Завершился второй тур чемпионата мира-2018. Англия разгромила Панаму со счетом 6:1 – видео голов и обзор матча. Хет-трик в свой актив записал Харри Кейн, который вышел в лидеры в списке лучших бомбардиров Мундиаля. В активе нападающего 5 голов в 2 матчах. Англия набрала 6 очков и гарантировала себе выход из группы.

В этом же матче случился курьез – Панама пыталась забить гол, пока игроки Англии праздновали свой забитый мяч.

Япония и Сенегал расписали зрелищную ничью. Кейсуке Хонда стал самым результативным азиатом в истории Кубка мира. Обе команды после двух туров набрали по 4 очка и сохраняют шансы на выход из группы.

Разочаровала сборная Польши, которая проиграла Колумбии со счетом 0:3 и стала первой командой из Европы, которая потеряла шансы на выход в плей-офф уже после 2 тура соревнований.

В целом уже известны 6 участников 1/8 финала: Уругвай, Россия, Хорватия, Франция, Бельгия и Англия.

Скандалы ЧМ-2018

Игроки сборной Аргентины самостоятельно выберут стартовый состав на матч 3 тура Мундиаля против Нигерии, в котором команду устроит только победа. В то же время наставник команды Хорхе Сампаоли не будет освобожден от своей должности как минимум до окончания чемпионата.

Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции за бурные празднования победы в матче 2 тура, в котором Бундестим вырвал 3 очка на последней минуте поединка. Из-за этого на поле едва не вспыхнула драка.

Шестеро фанатов были убиты в Мексике во время просмотра матча своей сборной против Южной Кореи. Еще один трагический случай произошел в Индии – нашли тело местного фаната сборной Аргентины, ранее оставившего предсмертную записку.

Другие топ-события дня

Александар Пантич, Никита Корзун и Сергей Рыбалка тренируются с молодежным составом Динамо. Перспективы данных игроков в киевской команде пока неизвестны.

Голкипер Александр Рыбка стал свободным агентом. Украинец разорвал контракт с турецким Карабюкспором из-за невыплаты зарплаты.