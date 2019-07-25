Главные новости футбола 24 июля: разные выступления украинцев в еврокубках, Реал понес серьезную потерю

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 июля.

Еврокубки

Ференцварош под руководством Сергея Реброва одержал победу над чемпионом Мальты в первом матче 2-го раунда квалификации ЛЧ 2019/20. Украинский хавбек Александр Зубков отдал голевую передачу. Селтик Марьяна Шведа без украинца победил Нымме Калью, который возглавляет наш Роман Кожуховский.

Заря прибыла в Черногорию на матч 2-го раунда Лиги Европы против Будучности. Виктор Скрипник, для которого этот поединок станет дебютным на посту главного тренера луганчан, взял в Подгорицу 20 игроков и провел традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Украина

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков близок к переходу в Слован из Либереца. 21-летний хавбек ездил с Александрией на сборы, однако переход сорвался, что очень возмутило Владимира Шарана – наставник Александрии обвинил Игоря Суркиса и агентов.

Защитник Динамо Карлос Самбрано вернется в Киев. Перуанец, не сыгравший за команду Хацкевича ни минуты, не смог договориться с другими клубами.

УАФ назвала арбитра матча за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо, который пройдет 28 июля в Одессе. Также названо команду, которая заменит Арсенал-Киев в Первой лиге 2019/20.

Евгений Хачериди покинул ПАОК и стал свободным агентом.

Мир

В очередных матчах Международного кубка чемпионов Бавария одолела Милан, а Реал победил Арсенал в серии пенальти. Основное время поединка завершилось вничью 2:2, а в лотерее точнее были мадридцы.

Андрей Лунин не принял участия в поединке. Этот матч был омрачен травмой Марко Асенсио – испанец порвал связки колена и пропустит минимум 9 месяцев.

Ювентус обыграл Интер в серии пенальти. Роналду забил в чужие ворота, Де Лигт – в свои, а Буффон парировал 3 пенальти.