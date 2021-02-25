Лига чемпионов

Мадридский Реал на выезде минимально победил Аталанту, играя в большинстве весь матч – видео гола и обзор матча 1/8 финала турнира.

Английский Манчестер Сити уверенно одолел Боруссию М и вплотную приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов – видео забитых мячей и обзор самых интересных моментов поединка.

Лига Европы

Киевское Динамо прибыло в Бельгию на матч Лиги Европы. Брюгге – Динамо: бельгийцы рискуют потерять еще двух лидеров на ответный матч против киевлян.

Мирча Луческу пообщался с прессой накануне противостояния с Брюгге. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру провел пресс-конференцию перед ответным матчем против Маккаби Тель-Авив.

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УЕФА отменил проведение Евро 2021 U-19, на который попала сборная Украины. Защитник Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам на поле, а для Клоппа есть еще один позитив, несмотря на риск Хендерсона вылететь до конца сезона и даже пропустить Евро.