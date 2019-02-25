Главные новости футбола 24 февраля: Ман Сити выиграл Кубок лиги, Зинченко – лучший в финале, Карпаты разгромили Ворсклу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 февраля.

Манчестер Сити с Зинченко выиграл Кубок английской лиги

В финале Кубка английской лиги 2018/19 Манчестер Сити победил Челси в серии пенальти. Основное время поединка завершилось без голов, а в серии пенальти победу одержала команда Гвардиолы – видеообзор матча. К слову, Манчестер Сити выиграл Кубок лиги второй год подряд, а Хосеп Гвардиола догнал Жозе Моуринью по количеству выигранных трофеев – у обоих тренеров их по 25.

Александр Зинченко отыграл весь поединок и стал лучшим игроком финала по версии WhoScored, получив наивысшую оценку.

Матч не обошелся без скандала – голкипер Челси Кепа Арризабалага отказался покидать поле за минуту до серии пенальти, чем очень разозлил Маурицио Сарри,, который запланировал произвести замену.

Украина

19 тур УПЛ продолжился двумя матчами, в которых победу праздновали гости. Десна одолела Арсенал-Киев и сумела забить самый быстрый мяч в текущем чемпионате.

В Полтаве Карпаты разгромили Ворсклу со счетом 4:0. Новый тренер "львов" Фабри Гонсалес удачно дебютировал в чемпионате Украины. Хет-трик оформил Марьян Швед, который стал героем поединка. Смотрите видео забитых мячей встречи.

Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира среди команд U-20, который пройдет в мае-июне этого года в Польше.

Защитник сборной Украины Василий Кравец дебютировал за Леганес в Примере. Не слишком удачно – украинец стал одним из виновников пропущенного гола, но его команда смогла вырвать ничью.

Шахтер близок к подписанию очередного бразильца – в Украину может переехать нападающий Гремио Тете.

Другие главные события

Реал победил Леванте благодаря двум голам с пенальти. Защитник мадридцев Начо получил красную карточку и не сможет сыграть в поединке следующего тура против Барселоны.

В Италии Ювентус одолел Болонью, а Интер в феерическом матче упустил победу над Фиорентиной на 90+10 минуте.

Боруссия Д прервала серию неудач, одолев Байер. Дортмундцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая Баварию на 3 очка.

В центральном поединке тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Ливерпуль разошлись миром. Поединок завершился нулевой ничьей, но запомнился эпидемией травм: сразу четверо футболистов вынуждены были покинуть поле еще в первом тайме, из них трое – игроки МЮ.

В АПЛ состоялась очередная тренерская отставка – Лестер уволил Клода Пюэля.