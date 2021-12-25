Главные новости футбола 24 декабря: Динамо и Шахтер потерпели трансферные неудачи, Вернидуб определился с клубом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 декабря.
Украина
Юрий Вернидуб официально продлил контракт с Шерифом. Украинский тренер заслужил новое соглашение выходом в Лигу чемпионов и удачными результатами в чемпионате Молдовы.
Динамо получило наказание за расизм, баннеры и тренерские эмоции в адрес судьи.
УПЛ назвала лучших игрока и тренера в ноябре-декабре. Свою награду в ОАЭ получил и Сергей Ребров, которая стала для него четвертой подряд.
Андрей Лунин поправился от коронавируса и готовится к дебюту за Реал под руководством Карло Анчелотти.
День с Ахметовым, цензура из-за Шевы, коньяк для Маркевича и кровь в Москве: откровения звезды Нашего футбола.
Трансферы
Киевское Динамо пыталось подписать форварда Крузейро, однако потерпело неудачу. Аналогичная судьба постигла и Шахтер, который хотел подписать игрока из чемпионата Италии.
Мирча Луческу готов к обмену игроками с бухарестским Динамо, оказавшимся в затруднительном положении.
Манчестер Сити планирует устроить распродажу ради трансфера Холанда из Боруссии Дортмунд.
Барселона согласовала переход Феррана Торреса – известна дата объявления о переходе вингера сборной Испании.
АПЛ
Криштиану Роналду не попал даже в топ-50 самых дорогих игроков Премьер-лиги – рекордное падение португальца с 2008 года.
АПЛ перенесла очередной матч в рамках Boxing Day из-за распространения коронавируса.