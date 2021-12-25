Украина

Юрий Вернидуб официально продлил контракт с Шерифом. Украинский тренер заслужил новое соглашение выходом в Лигу чемпионов и удачными результатами в чемпионате Молдовы.

Динамо получило наказание за расизм, баннеры и тренерские эмоции в адрес судьи.

УПЛ назвала лучших игрока и тренера в ноябре-декабре. Свою награду в ОАЭ получил и Сергей Ребров, которая стала для него четвертой подряд.

Андрей Лунин поправился от коронавируса и готовится к дебюту за Реал под руководством Карло Анчелотти.

День с Ахметовым, цензура из-за Шевы, коньяк для Маркевича и кровь в Москве: откровения звезды Нашего футбола.

Трансферы

Киевское Динамо пыталось подписать форварда Крузейро, однако потерпело неудачу. Аналогичная судьба постигла и Шахтер, который хотел подписать игрока из чемпионата Италии.

Мирча Луческу готов к обмену игроками с бухарестским Динамо, оказавшимся в затруднительном положении.

Манчестер Сити планирует устроить распродажу ради трансфера Холанда из Боруссии Дортмунд.

Барселона согласовала переход Феррана Торреса – известна дата объявления о переходе вингера сборной Испании.

АПЛ

Криштиану Роналду не попал даже в топ-50 самых дорогих игроков Премьер-лиги – рекордное падение португальца с 2008 года.

АПЛ перенесла очередной матч в рамках Boxing Day из-за распространения коронавируса.