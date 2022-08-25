"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 24 августа 2022 года. Шахтер узнал всех потенциальных соперников на стадии группового турнира Лиги чемпионов 2022/23. Рух и Металлист еле доиграли поединок украинской Премьер-лиги.

Украина

Металлист победил Рух в скандальном матче с тремя воздушными тревогами – игра длилась 4 часа и 27 минут. Харьковский клуб триумфально вернулся в УПЛ. А начиналось все со скандала. Рух не пустил Setanta на матч с Металлистом. Это уже второй игнор прав официального телетранслятора за стартовый тур Премьер-лиги. УПЛ все задокументировала и направила на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Перерывы, вызванные воздушными тревогами, продолжались в общей сложности 2 с половиной часа. В конце концов Металлист вырвал победу.

Клубы-бунтари УПЛ рискуют штрафом: денежным либо очковым. Журналист раскрыл размеры серьезных наказаний за отказ от официальных трансляций, которые имеет право реализовывать Setanta Sports. "Любые действия против телепула будут преследоваться". Setanta Sports сделала заявление о незаконных трансляциях УПЛ.

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