Главные новости футбола 24 августа: Карпаты сменили тренера, Динамо отпускает двух форвардов, чистка в Барселоне

Украина

Карпаты официально назначили нового главного тренера – команду возглавил знаковый экс-игрок "львов". СК Днепр-1 может подписать сразу двух бывших звезд Днепра, которые выходили в финал Лиги Европы. Кроме этого, днепряне должны усилиться талантом Динамо и хавбеком Порту, который уже играл в Украине.

Исмаили приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена. Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лучшие в первом туре УПЛ. "Футбол 24" записал интервью с лучшим игроком старта Премьер-лиги. "Рудаков поставил меня в ворота": он взял пенальти от Тайсона и Марлоса и до последнего верил, что будет играть в Динамо.

Динамо

Киевляне ищут своим форвардам новые команды. Колос подписал Евгения Исаенко. Динамо также может отпустить Назария Русина – на него есть два претендента. Русин и Вантух выздоровели от коронавируса и присоединились к тренировкам.

Игорь Суркис очертил главные цели Динамо – победа над Шахтером в Суперкубке не в приоритете. Потенциальный новичок Динамо уже разговаривает на украинском и шокирует своей универсальностью – может сыграть на четырех позициях.

Европа

Бавария накануне выиграла Лигу чемпионов, одолев ПСЖ. Читайте наш разбор немецко-французского финала. УЕФА назвал символическую сборную ЛЧ 2019/20 – доминация Бундеслиги и ПСЖ, отсутствие Месси и Роналду.

Рональд Куман получил полный контроль над трансферами Барселоны. Новый наставник каталонцев сообщил Луису Суаресу, чтобы тот искал новый клуб. Также голландец не рассчитывает на еще двух звезд Барселоны.

Александр Зинченко написал объяснительную записку для Пепа Гвардиолы – украинец извинился за откровенность Власти Седан. А еще пара отпраздновала пышную свадьбу.