Украина

Динамо отказалось снижать цену на Жерсона Родригеса, которым интересуются в Италии. Также киевляне оштрафовали легионера, который нарушил контрактные обязательства. Другого иностранца Динамо – Томаша Кендзёру – сватают в Россию.

Защитник "бело-синих" и сборной Украины Илья Забарный вместе с жемчужинами МЮ и Барселоны оказался в списке главных талантов мира.

Лучано Лучи, который попал в ДТП 23 августа, был прооперирован. Угрозы его жизни нет. В отличие от водителя автомобиля, в котором находился глава Комитета арбитров УАФ. Врачи борются за его жизнь.

Олег Гусев может войти в тренерский штаб сборной Украины. Правда, Динамо не желает отпускать ассистента Мирчи Луческу, но румын готов согласиться на такой вариант при одном условии.

Украина отпраздновала 30 лет Независимости – звезды сборной и легендарные легионеры поздравили с этим знаменательным событием. Также "Футбол 24" подготовил топ-10 украинских тренеров на данный момент.

Лига чемпионов

Монако и Шахтер прибыли в Харьков на решающий матч за групповой турнир ЛЧ 2021/22. Нико Ковач и Роберто Де Дзерби дали традиционные пресс-конференции накануне поединка на ОСК Металлист. Оба тренера отдали должное сопернику и отказались называть фаворита в борьбе за путевку в основную стадию турнира.

Также во вторник были сыграны три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Бенфика удержала ничью с ПСВ, играя в меньшинстве час. Этот результат позволил Роману Яремчуку и его партнерам квалифицироваться в групповой турнир. А вот Игорь Харатин, Александр Зубков и Игорь Пластун сыграют в Лиге Европы – их команды вылетели из ЛЧ.

Мир

От защитника и проблемы для Ярмоленко до форварда с рекордом в АПЛ – он способен привести украинца к сенсации.

В Париже намекнули на возможность подписания Криштиану Роналду, который якобы хочет уйти из Ювентуса еще в текущее трансферное окно.

Мадридский Реал продлил контракт с еще одним лидером команды – после Луки Модрича и Карима Бензема наступила очередь другого легионера. А вот с Килианом Мбаппе пока не складывается – ПСЖ отклонил первое предложение "сливочных".