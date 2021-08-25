Главные новости футбола 24 августа: Яремчук сыграет в группе ЛЧ, вылет других украинцев, Гусева зовут в сборную
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 августа.
Украина
Динамо отказалось снижать цену на Жерсона Родригеса, которым интересуются в Италии. Также киевляне оштрафовали легионера, который нарушил контрактные обязательства. Другого иностранца Динамо – Томаша Кендзёру – сватают в Россию.
Защитник "бело-синих" и сборной Украины Илья Забарный вместе с жемчужинами МЮ и Барселоны оказался в списке главных талантов мира.
Лучано Лучи, который попал в ДТП 23 августа, был прооперирован. Угрозы его жизни нет. В отличие от водителя автомобиля, в котором находился глава Комитета арбитров УАФ. Врачи борются за его жизнь.
Олег Гусев может войти в тренерский штаб сборной Украины. Правда, Динамо не желает отпускать ассистента Мирчи Луческу, но румын готов согласиться на такой вариант при одном условии.
Украина отпраздновала 30 лет Независимости – звезды сборной и легендарные легионеры поздравили с этим знаменательным событием. Также "Футбол 24" подготовил топ-10 украинских тренеров на данный момент.
Лига чемпионов
Монако и Шахтер прибыли в Харьков на решающий матч за групповой турнир ЛЧ 2021/22. Нико Ковач и Роберто Де Дзерби дали традиционные пресс-конференции накануне поединка на ОСК Металлист. Оба тренера отдали должное сопернику и отказались называть фаворита в борьбе за путевку в основную стадию турнира.
Также во вторник были сыграны три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Бенфика удержала ничью с ПСВ, играя в меньшинстве час. Этот результат позволил Роману Яремчуку и его партнерам квалифицироваться в групповой турнир. А вот Игорь Харатин, Александр Зубков и Игорь Пластун сыграют в Лиге Европы – их команды вылетели из ЛЧ.
Мир
От защитника и проблемы для Ярмоленко до форварда с рекордом в АПЛ – он способен привести украинца к сенсации.
В Париже намекнули на возможность подписания Криштиану Роналду, который якобы хочет уйти из Ювентуса еще в текущее трансферное окно.
Мадридский Реал продлил контракт с еще одним лидером команды – после Луки Модрича и Карима Бензема наступила очередь другого легионера. А вот с Килианом Мбаппе пока не складывается – ПСЖ отклонил первое предложение "сливочных".