Главные новости футбола 24 августа: Динамо в дебютном матче Михайличенко не обыграло Олимпик, неудачи Реала и МЮ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 августа.

Украина

5-й тур УПЛ стартовал тремя матчами. В Киеве Динамо не смогло обыграть Олимпик в дебютном поединке под руководством Алексея Михайличенко. На гол Сергея Политыло киевляне ответили красивым точным ударом Цыганкова, для которого этот мяч стал дебютным в сезоне. Обе команды завершали матч в неполных составах – смотрите видео голов и обзор матча.

Алексей Михайличенко прокомментировал неудачу своей команды – в случае победы Шахтера над Мариуполем "горняки" оторвутся уже на 8 очков (правда, у киевлян есть игра в запасе).

В других поединках зафиксированы разгромы с одинаковым счетом 3:0 – Десна победила Александрию, а Колос капитулировал перед Ворсклой.

Сборная Украины U-18 выиграла международный турнир в Чехии.

Топ-чемпионаты

Вест Хэм одержал дебютную победу в сезоне – Андрей Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел в старте и получил неплохие оценки. В матче лидеров АПЛ Ливерпуль легко победил Арсенал. Манчестер Юнайтед снова потерял очки – на этот раз "красные дьяволы" проиграли Кристал Пэлас и снова не забили пенальти.

В Испании Реал потерял очки в поединке с Вальядолидом – Андрей Лунин провел весь матч в запасе, а гол Гвардиолы лишил "бланкос" двух очков.

Стартовал чемпионат Италии – Ювентус и Наполи добыли разные победы. В Бундеслиге Бавария разгромила Шальке и поднялась в верхнюю часть таблицы.

Другие главные события

Иван Петряк забил дебютный гол за венгерский Фехервар. Другой игрок сборной Украины – Василий Кравец – может оказаться в системе Барселоны.

Шахтер продал Густаво Бланко Лещука в Турцию.