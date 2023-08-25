Главные новости футбола 24 августа: Динамо эффектно проиграло в ЛК, Заря не выстояла в ЛЕ, травмы Ярмоленко и Мудрика
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 августа.
Еврокубки
Динамо и Бешикташ выдали огненную драму в матче Лиги конференций. Киевляне забили два красивых гола, но пропустили трижды.
Динамо перед игрой потеряло Ярмоленко. Андрей из-за проблем со здоровьем может пропустить матчи сборной Украины против Англии и Италии.
Славия на последних минутах дожала Зарю. Сэйвы голкипера не спасли луганчан в матче плей-офф Лиги Европы.
Наши за границей
Челси объяснил неожиданое отсутствие Мудрика. Михаил получил повреждение, из-за которого не сможет сыграть в следующем матче АПЛ.
Анчелотти объявил, сыграет ли Андрей Лунин в воротах Реала против Сельты. Назарий Русин станет игроком 6-кратного чемпиона Англии.
Коваленко останется в Италии – Виктор нашел новый клуб. Украинский тренер возглавил лидера зарубежного чемпионата.
Мир
Манчестер Сити оформил очередной трансфер – новичок взял номер, под которым играл Зинченко. В то же время Манчестер Сити продал 5-кратного чемпиона АПЛ к Роналду. Один из самых ярких игроков Испании шокировал, избрав Саудовскую Аравию вместо Лиги чемпионов.