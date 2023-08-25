Еврокубки

Динамо и Бешикташ выдали огненную драму в матче Лиги конференций. Киевляне забили два красивых гола, но пропустили трижды.

Динамо перед игрой потеряло Ярмоленко. Андрей из-за проблем со здоровьем может пропустить матчи сборной Украины против Англии и Италии.

Славия на последних минутах дожала Зарю. Сэйвы голкипера не спасли луганчан в матче плей-офф Лиги Европы.

Наши за границей

Челси объяснил неожиданое отсутствие Мудрика. Михаил получил повреждение, из-за которого не сможет сыграть в следующем матче АПЛ.

Анчелотти объявил, сыграет ли Андрей Лунин в воротах Реала против Сельты. Назарий Русин станет игроком 6-кратного чемпиона Англии.

Коваленко останется в Италии – Виктор нашел новый клуб. Украинский тренер возглавил лидера зарубежного чемпионата.

Мир

Манчестер Сити оформил очередной трансфер – новичок взял номер, под которым играл Зинченко. В то же время Манчестер Сити продал 5-кратного чемпиона АПЛ к Роналду. Один из самых ярких игроков Испании шокировал, избрав Саудовскую Аравию вместо Лиги чемпионов.