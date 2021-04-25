Украина

В субботу 23-й тур Премьер-лиги продолжился тремя матчами – без сенсаций не обошлось. Если победа СК Днепр-1 над Минаем стала прогнозируемой, то триумф Львова в дуэли с Десной удивил. Теперь "львы" оторвались от зоны вылета уже на 6 очков, а вот Десна опустилась аж на 6 место.

Колос разгромил Ворсклу и поднялся на 4 строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. После матча Руслан Костышин эмоционально прокомментировал скандал с участием своих футболистов в поезде Ужгород – Киев.

Жуниор Мораес пропустит чемпионат Европы. Форвард Шахтера и сборной Украины получил тяжелую травму на тренировке. Срок реабилитации составит 6 месяцев.

В Первой лиге Верес продлил победную серию и рвется в УПЛ.

Трансферы

Интер интересуется Русланом Малиновским. Без пяти минут чемпион Италии хотел подписать украинца еще в прошлом году, а сейчас вернулся к варианту с трансфером полузащитника Аталанты.

Президент Вереса поставил точку в слухах о переходе Селезнева. Как известно, Евгений был исключен из заявки Колоса на УПЛ из-за нарушения дисциплины.

Ювентус настроен усилиться вратарем Милана.

Мир

Реал снова потерял очки. Мадридцы не сумели обыграть Бетис, а уже в воскресенье Барселона может догнать команду Зидана в турнирной таблице.

Эрлинг Холанд оформил дубль, который помог Боруссии Д одолеть одного из конкурентов в битве за ЛЧ. Бавария сенсационно проиграла и упустила возможность оформить титул за 3 тура до финиша Бундеслиги.

Ливерпуль не смог обыграть Ньюкасл и остался за пределами топ-4. Вест Хэм без Андрея Ярмоленко уступил Челси – два поражения "молотов" подряд больно бьют по их амбициях на Лигу чемпионов.

Флорентино Перес готов пересмотреть формат Суперлиги.