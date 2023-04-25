Сборная Украины

Украина не снимется с отбора на Евро и сыграет на чемпионате Европы-2023. Национальная сборная официально сыграет с Германией – известно, где и когда состоится матч. Павелко сделал неожиданное заявление относительно нового тренера команды.

УПЛ

Шахтер официально подписал легионера. Дэнил Кастильо стал историческим трансфером "горняков". Бущан интересовал Манчестер Юнайтед и еще один гранд – трансфер кипера Динамо сорвался в последний момент.

СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа чуть не сотворил сенсацию. Александрия разделила очки в дерби с Ингульцом – подопечные Руслана Ротаня расписали седьмую ничью в 2023 году.

Европа

Тоттенхэм официально уволил тренера. Челси на финальной стадии переговоров со звездным тренером, которому ПСЖ до сих пор выплачивает зарплату. АЗ выиграл Юношескую ЛЧ, разбив в финале команду украинца – суперголы принесли титул.