Наши за границей

Эвертон едва не остановил Ливерпуль, а упорный Виталий Миколенко "покусал" Салаха и стал одним из лучших в дерби среди гостей. Вест Хэм не удержал ничью с Челси, а Андрей Ярмоленко оправдал неожиданное доверие тренера. Даниил Игнатенко отдал ассист за Бордо во втором матче подряд. Дочь Александра Зинченко впервые посетила матч отца.

Европа

Милан на характере выгрыз победу над Лацио и снова стал лидером Серии А, гарантировав себе Лигу чемпионов. Барселона сенсационно проиграла Райо Вальекано, потерпев третье домашнее поражение подряд. Фанаты ПСЖ бойкотировали празднование чемпионства – Неймар пристыдил болельщиков, звезды возмущены. Аталанта определилась с уделом Гасперини после провального сезона.

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