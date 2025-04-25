Футболисты сборной Украины выдали неплохой день в Европе. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 24 апреля.

Топ-новости футбола 24 04 2025: Зубков снова забил гол за Трабзонспор

Украина

Коваленко забил первый гол после возвращения в Эмполи и вообще за 2 года – видео взятия ворот в полуфинале Кубка Италии.

Русин на грани трансфера – известна причина отказа Хайдука от украинца, есть два претендента.

Зубков голом помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции – Сикан вышел в старте после трех игр в запасе.

Шахтер получил предложение по трансферу Судакова – итальянский топ-клуб опередил Наполи и англичан.

Жирона в большинстве оконфузилась с аутсайдером – MVP Цыганков потерял 2 супермомента, но создал еще и запустил гол, став игроком матча.

Шахтер готовится создать новую команду в чемпионате Украины – журналист раскрыл подробности.

Довбика снова зовут старые знакомые из АПЛ – неприятная ситуация в Роме перед адским финишем и шанс таки сыграть в ЛЧ.

Александрия выставит своего лидера на трансфер – известно, какую сумму хочет получить клуб.

Претендент на УПЛ официально уволил главного тренера – уже известен преемник, но есть нюанс.

Свит

Варди объявил, что покинет Лестер в конце сезона – легенда АПЛ провел в клубе 13 лет.

Атлетико разгромил Райо Вальекано, Бетис отправил Вальядолид в Сегунду, Севилья сделала шаг к вылету из Ла Лиги.

"Куда ты уезжаешь? Что это за лига?": польский форвард затащил сенсацию в полуфинал ЛЧ, но остался изгоем на родине.

Реал официально сообщил о потере звезды до конца сезона – на клубный чемпионат мира игрок тоже не поедет.

Моуринью может возглавить легендарную английскую команду – клуб вернулся в АПЛ и активно интересуется Ванатом.

УЕФА снова планирует изменить формат ЛЧ – команды будут бить пенальти сразу после основного времени и еще 2 нововведения.

В Серии А матчей до воскресенья не будет из-за еще одной смерти.