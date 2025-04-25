Главные новости футбола 24 апреля: Коваленко и Зубков забили в полуфинале Кубка, Цыганков стал лучшим в новом фиаско
Футболисты сборной Украины выдали неплохой день в Европе. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 24 апреля.
Украина
Коваленко забил первый гол после возвращения в Эмполи и вообще за 2 года – видео взятия ворот в полуфинале Кубка Италии.
Русин на грани трансфера – известна причина отказа Хайдука от украинца, есть два претендента.
Зубков голом помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции – Сикан вышел в старте после трех игр в запасе.
Шахтер получил предложение по трансферу Судакова – итальянский топ-клуб опередил Наполи и англичан.
Жирона в большинстве оконфузилась с аутсайдером – MVP Цыганков потерял 2 супермомента, но создал еще и запустил гол, став игроком матча.
Шахтер готовится создать новую команду в чемпионате Украины – журналист раскрыл подробности.
Довбика снова зовут старые знакомые из АПЛ – неприятная ситуация в Роме перед адским финишем и шанс таки сыграть в ЛЧ.
Александрия выставит своего лидера на трансфер – известно, какую сумму хочет получить клуб.
Претендент на УПЛ официально уволил главного тренера – уже известен преемник, но есть нюанс.
Свит
Варди объявил, что покинет Лестер в конце сезона – легенда АПЛ провел в клубе 13 лет.
Атлетико разгромил Райо Вальекано, Бетис отправил Вальядолид в Сегунду, Севилья сделала шаг к вылету из Ла Лиги.
"Куда ты уезжаешь? Что это за лига?": польский форвард затащил сенсацию в полуфинал ЛЧ, но остался изгоем на родине.
Реал официально сообщил о потере звезды до конца сезона – на клубный чемпионат мира игрок тоже не поедет.
Моуринью может возглавить легендарную английскую команду – клуб вернулся в АПЛ и активно интересуется Ванатом.
УЕФА снова планирует изменить формат ЛЧ – команды будут бить пенальти сразу после основного времени и еще 2 нововведения.
В Серии А матчей до воскресенья не будет из-за еще одной смерти.