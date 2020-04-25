Главные новости футбола 24 апреля: Дисквалификация Хачериди, скандал в Нидерландах, охота на лидеров Динамо и Шахтера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 апреля.

Украина

Бывший форвард харьковского Металлиста и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры.

Экс-президент Металлиста Александр Ярославский заинтриговал вероятным возвращением в украинский футбол. Мирон Маркевич считает, что "золотой состав" харьковчан под его руководством стал бы чемпионом Украины в современных условиях.

Выборы президента УПЛ перенесены – Смалийчук и другие получат новый шанс.

Трансферы

Виктор Цыганков заинтересовал итальянский клуб – его конкурент в топ-5 лучших хавбеков. Жерсон Родригес может остаться в Турции дольше.

Тете оказался на радаре английских клубов. Шахтер получил предложения и озвучил астрономическую сумму.

Яремчук, недооцененный игрок сборной Украины и замена форварду Динамо – эти трансферы в топ-лиги уже ждут.

Мир

Эредивизи приняла скандальное решение об завершении сезона. Аякс официально оставили без чемпионства. Однако, Турция продолжит играть, назвав предварительную дату возобновления соревнований.

Барселона готова саботировать возобновление сезона. Президент Ла Лиги угрожает каталонцам санкциями.

Евгений Хачериди получил длительную дисквалификацию за скандальное удаление и неспортивное поведение.