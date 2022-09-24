Сборные Украины

Сегодня сборная Украины сыграет в Лиге наций против Армении. Анонс матча в скором времени появится на сайте. "Сине-желтые" считаются явным фаворитом встречи. Александр Петраков рассказал о травмированных, новичке в сборной и отказе от клубов УПЛ. А пресс-конференция тренера армян превратилась в скандал.

Молодежная сборная проиграла первый матч за выход на Евро-2023 – партнер Коваленко помог Словакии перестрелять "сине-желтых". Команды на двоих забили 5 голов. Руслан Ротань пообещал другой результат в ответном матче.

Трансферы УПЛ

Шахтер подтвердил трансфер воспитанника Динамо, поигравшего в Европе. Назарина стал частью крупного соглашения между Шахтером и Зарей. СК Днепр-1 объявил о подписании защитника – бразилец стал уже восьмым легионером команды.

Лунина нашли сенсационный вариант с топ-клубом – испанский СМИ сватает украинца на место звездного ветерана. Хавбек Динамо продолжит карьеру во Львове. Заря усилилась футболистом Шахтера, игравшим в финале Юношеской Лиги УЕФА.

Лига наций

Англия досрочно вылетела из элиты Лиги наций, потерпев поражение от Италии. Венгрия сенсационно одолела Германию и сохранила лидерство в своей группе. Кварацхелия вывел Грузию во второй дивизион – Цитаишвили и Хочолава помогли переиграть Северную Македонию. Босния обыграла Черногорию и вышла в элиту Лиги наций.