Украина

Продолжился 12-й тур УПЛ. В центральном матче дня Шахтер обыграл Ворсклу, которая больше часа играла в меньшинстве после спорного удаления Оливье Тилля. Лидер полтавчан подвел свою команду, которая после перерыва в меньшинстве пропустила дважды – видео голов и обзор встречи. "Горняки" догнали киевлян в турнирной таблице.

В других поединках Черноморец поделил очки со Львовом, а Верес одолел Мариуполь. Остап Маркевич несмотря на провальные результаты пока остается главным тренером приазовцев.

Во Второй лиге львовские Карпаты одержали 9-ю победу подряд и догнали лидера турнирной таблицы.

Владислав Супряга не забивает больше года, а цифры откровенно шокируют – детальная статистика.

Топ-матчи дня

Челси забил 7 голов в ворота Норвича и лидирует в чемпионате Англии. Манчестер Сити разгромил претендента на ЛЧ – Александр Зинченко наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Бавария и Боруссия одержали очередные победы в Бундеслиге, а Милан вырвал триумф у Болоньи. Златан Ибрагимович забил в чужие и свои ворота, а "россонери" вырвались на первое место в Серии А. Правда, Наполи свой поединок против Ромы сыграет в воскресенье.

Мир

Мохамед Салах и Ливерпуль не могут договориться о новом контракте – переговоры зашли в тупик.

Андрей Лунин попал в заявку на Эль Класико, которое начнется в воскресенье в 17:15 по Киеву.