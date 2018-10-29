Главные новости футбола 23 октября: Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити, Ювентус на выезде победил Манчестер Юнайтед

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 октября.

Манчестер Сити разгромил Шахтер в Харькове

В матче 3 тура Лиги чемпионов Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити. После первого тайма счет был 2:0, а во втором тайме гости забили третий гол и сняли все вопросы о победителе поединка. К слову, украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку на игру. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Манчестер Сити.

Наставники команд Паулу Фонсека и Хосеп Гвардиола поделились впечатлениями от поединка. Интересно, что Шахтер впервые проиграл английскому клубу дома.

В матче Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 не удержал победу над Манчестер Сити U-19, пропустив на последних секундах поединка. Юные "горняки" сохраняют лишь призрачные шансы на продолжение борьбы.

Лига чемпионов

В параллельном матче группы F Хоффенхайм и Лион расписали результативную ничью, которая устроила Шахтер, поскольку у "горняков" еще остаются шансы на выход из группы.

Реал минимально победил Викторию, Карим Бензема вошел в историю турнира. Ювентус на выезде одолел Манчестер Юнайтед. Интересно, что Жозе Моуринью добирался на стадион пешком из-за больших пробок у арены.

Рома разгромила ЦСКА в домашнем матче. Перед этим поединком случился ужасный инцидент – из-за внезапного выхода из строя эскалатора в метро серьезно пострадали несколько болельщиков.

Бавария на выезде победила АЕК Дмитрия Чигринского – украинец сыграл весь матч.

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