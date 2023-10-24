Шахтер

Ряд источников сообщил, что "горняки" близки к назначению нового тренера. Им должен стать малоизвестный босниец, который никогда сам не тренировал на топ-уровне

Тем временем Дарио Срна определился с заявкой на матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны. Каталонцы будут принимать Шахтер 25 октября.

Не забыли дончане и почистить склад от предателя. 19-летний Александр Роспутько официально больше не является игроком Шахтера после своего бегства и позорной просьбы убежища в России.

Украинцы за границей

Роман Безус забил дебютный мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Кипра. Опытный хавбек открыл счет в победном матче против Пафоса.

Богдан Михайличенко имеет вариант вырваться из загребского Динамо. Вестерло готов пригласить еще одного украинца в компанию к Сергею Сидорчуку.

Роман Яремчук получил 19 минут от тренера Валенсии, но партнеры раньше разобрались с Кадисом. Дебютный гол нашего форварда отменили арбитры.

Топ-чемпионаты

Тоттенхэм выиграл лондонское дерби и стал единоличным лидером АПЛ. Хын Мин Сон заставляет забыть о потере Харри Кейна.

Фиорентина выпала из зоны Лиги чемпионов. "Фиалки" сенсационно проиграли команде украинца в заключительном матче тура Серии А.

Сборная Украины

Есть положительные новости для сборной Украины. УЕФА все же не будет "рубить" команде Реброва поддержку в решающем матче отбора Евро-2024 против Италии