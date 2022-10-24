УПЛ

Динамо снова оступилось, сыграв вничью с Ворсклой. Лонвейк дебютировал в старте киевлян, а Цыганков помог забить Юрченко. Мирча Луческу назвал причину потерянных очков и сообщил о еще одной травме.

СК Днепр-1 на последних минутах дожал Металлист и оторвался от Шахтера в УПЛ, продлив успешную серию. Заря обыграла Верес благодаря голу экс-динамовца и вышла на 4 место.

В УПЛ будет работать еще один тренерский тандем. Металлист 1925 сообщил, что Кривенцова заменят Эдмар и Голодюк. Эдмар дебютировал с ничьей – Металлист 1925 вырвал ничью с Рухом.

Европа

Арсенал впервые в сезоне АПЛ сыграл вничью – ключевая ошибка нового конкурента Зинченко и полный провал Жезуса. Барселона сокрушила Атлетик в матче-возвращении Вальверде на Камп Ноу – Дембеле забил гол и отдал три ассиста.

Руслан Малиновский не сумел реанимировать примитивную Аталанту – первое поражение в сезоне, Лацио зашел в топ-3. Наполи продлил победную серию, одолев Рому – Хвича впервые за месяц без гола и ассиста, а Осимхен тянет к Скудетто.

Шахтер

Шахтер в скором времени сыграет с Реалом. Игор Йовичевич определился с заявкой в ​​Лигу чемпионов. "Горняки" обойдутся без героя 1-го тура. Бензема и еще одна звезда не сыграют за Мадрид в важном поединке. Ювентус готов начать переговоры по трансферу Мудрика.