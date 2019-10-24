Главные новости футбола 23 октября: Барселона, Интер и Челси одержали трудовые победы, Хачериди нашел новый клуб

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 октября.

Лига чемпионов

Испанская Барселона удержала тяжелую выездную победу над Славией и возглавила группу F. Между тем миланский Интер уверенно одолел Боруссию Д, Наполи перестрелял Зальцбург, а Ливерпуль разгромил Генк на выезде.

Лионель Месси продолжил рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая длится 15 лет. А Эрлинг Холанд установил сразу 2 рекорда ЛЧ по результативности.

Киевское Динамо U-19 в компенсированное время упустило победу над Шкендией U-19 в Юношеской лиге УЕФА и узнало соперника в следующем раунде турнира.

Лига Европы

Наставник Динамо Алексей Михайличенко пообщался с прессой перед матчем против Копенгагена. Между тем наставник Копенгагена заявил, что Динамо немного отстает от Шахтера.

Наставник Александрии Владимир Шаран ответил на вопросы журналистов накануне поединка против Сент-Этьена. Его оппонент назвал главную добродетель "желто-черных" перед очным противостоянием в Лиге Европы.

Другие топ-события

Евгений Хачериди подписал контракт с брестским Динамо и объяснил, почему решил перейти в чемпионат Беларуси. Ранее Колос предлагал Хачериди космическую зарплату, но он отказался от перехода.

Ла Лига утвердила новую дату Эль Класико между Барселоной и мадридским Реалом. Кроме того, Реал может подписать Левандовски уже зимой.