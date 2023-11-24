Сборная Украины

Команда Реброва получила соперника в полуфинале плей-офф Лиги наций. Для выхода на Евро-2024 нужно одолеть Боснию, а затем в финале разобраться с победителем пары Израиль/Исландия.

Суперкомпьютер сразу назвал Украину фаворитом квартета. Теперь главное, чтобы на пути не стали внефутбольные моменты – президент УЕФА снова выразил симпатии сопернику.

Атмосфера в сборной Боснии далека от безупречной. Команда провалила отбор на Евро, а теперь появились слухи о безумной коррупции. Правда, местный журналист оперативно их опровергает.

Украинцы за границей

В клубе Серии А появился еще один украинец, которого потеряло Динамо. Вскоре в Италию может отправиться и Георгий Судаков. Звезду Шахтера все активнее сватают в Ювентус.

Богдан Михайличенко ждет зимнего трансферного окна, чтобы сбежать из загребского Динамо. Главный тренер дошел до историй о "трусах и телефоне", из-за которых выгнал защитника.

Трагедия в Польше. 37-летний украинский футболист Владимир Сниданко вместе со своей женой и 7-летним сыном погибли в автокатастрофе.

Мир

Сборная Аргентины продолжит отбор на ЧМ-2026 без Анхеля Ди Марии. Копа Америка-2024 станет лебединой песней 35-летнего хавбека, который теперь сосредоточится на выступлениях за Бенфику с Анатолием Трубиным.