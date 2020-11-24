Динамо – Барселона

Испанская команда прибыла в Киев на поединок 4 тура Лиги чемпионов против Динамо. Главная неожиданность – отсутствие Лионеля Месси, которому Рональд Куман решил предоставить отдых. Также в заявке на матч отсутствуют еще несколько лидеров гостей.

Зато у Динамо к поединку готовились 24 футболиста. Впрочем, по словам Мирчи Луческу, не все из них смогут выйти на поле, ведь некоторые только недавно преодолели коронавирус. В частности, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков хоть и сдали отрицательный тест, но против "сине-гранатовых" точно не сыграют.

Наставники Динамо и Барселоны провели традиционную пресс-конференцию – правда, Рональд Куман давал ее еще в Испании. К слову, букмекеры резко изменили свое мнение относительно победителя матча ЛЧ.

Отсутствие Лионеля Месси может стать проблемой для киевлян – для победы над именитым соперником есть только один ключ.

Украина

Швейцария – Украина: УЕФА определил новую дату решения по делу сорванного матча, который должен был состояться 17 ноября. Напомним, власти кантона Люцерн запретили проведение игры Лиги наций, после чего "сине-желтые" вернулись в Киев, а поединок был отменен окончательно. Как стало известно "Футбол 24", решение будет объявлено на этой неделе.

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