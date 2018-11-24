Главные новости футбола 23 ноября: Лунин провел первый полный матч в Примере, Шахтер не сумел обыграть Львов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 ноября.

УПЛ

В первом матче 16 тура УПЛ Шахтер не сумел обыграть Львов. Лидер первенства создал больше моментов, но прекрасная игра голкипера Александра Бандуры сохранила для гостей нулевую ничью. Герой матча рассказал, какую сумму получит его команда за отобранные у Шахтера очки.

Наставник Львова Юрий Бакалов считает, что этим результатом не стоит гордиться, а главный тренер Шахтера Паулу Фонсека отметил работу арбитров в отчетной встрече. "Горняки" на вершине турнирной таблицы увеличили отрыв от Динамо до 9 очков, но дали оппоненту шанс приблизиться после воскресного матча с Александрией.

Сегодня тур продолжится двумя матчами. Карпаты принимают Десну, а Ворскла едет в гости к Мариуполю.

Наши за границей

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