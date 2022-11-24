ЧМ-2022

В среду в Катаре сыграли 4 матча. Главная сенсация – поражение Германии от Японии. В другом поединке этой группы Испания поиздевалась над Коста-Рикой, забив 7 "сухих" голов.

Хорватия потеряла очки с Марокко, а Канада не сумела осилить Бельгию, которая несколько нелогично забрала три очка. Тибо Куртуа еще и парировал пенальти от Альфонсо Дэвиса.

Очередная потеря сборной Франции. Основной защитник получил травму и пропустит не только оставшиеся матчи чемпионата мира, но и остаток сезона 2022/23.

Сборная Дании хочет выйти из ФИФА из-за скандального запрета на ЧМ-2022.

Украина

Шахтер вырвал победу над Ворсклой в матче со спорным судейством. Арбитр назначил в ворота полтавчан два пенальти, что очень возмутило Виктора Скрипника.

А вот поединок СК Днепр-1 – Александрия длился всего 9 минут. Затяжная воздушная тревога сделала невозможным дальнейшее проведение игры. Матч доиграют уже в следующем году.

Украина выиграла группу отбора к Евро-2023 U-19 – представитель АПЛ снова забил решающий гол.

Мир

Хосеп Гвардиола официально подписал новый контракт с Манчестер Сити. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

Криштиану Роналду получил дисквалификацию – наказание догнало португальца уже после ухода из Манчестер Юнайтед.