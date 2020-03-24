Главные новости футбола 23 марта: Зинченко и Малиновский на трансферном распутье, УЕФА перенес финалы еврокубков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 марта.

Украина и украинцы за рубежом

Киевское Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента. Между тем УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера марта.

Универсал национальной команды Александр Зинченко получил неприятные новости – Манчестер Сити ведет сразу двух топ-игроков на позицию украинца, а также признался, готов ли отдать чемпионский титул Ливерпулю.

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский стал трансферной целью Фиорентины – известна схема трансфера, оценка тренера флорентийцев.

Пандемия коронавируса

Испанская Ла Лига приняла официальное решение относительно чемпионата Испании в условиях коронавируса. В свою очередь УЕФА сделал официальное заявление относительно финалов еврокубков.

Легендарный Фатих Терим подхватил коронавирус – тренер Галатасарая обратился к болельщикам. Бывший наставник Эспаньола умер от болезни.

Еще один экс-президент Реала находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19. А Жозе Моуринью стал волонтером – Особенный поработал курьером для пожилых людей.

Другие топ-события

Бывший владелец Интера Моратти хочет приобрести другой итальянский клуб, а защитник "нерадзурри" Милан Шкриняр стал лучшим игроком Словакии – легенда Наполи потерял корону впервые за 6 лет.

Лидер Барселоны Лионель Месси опередил Роналду на 13 млн евро в обновленном рейтинге доходов игроков. Зато Зинедин Зидан хочет сделать партнером Бензема сенсационного бомбардира АПЛ.