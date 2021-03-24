Франция – Украина

Сборная Украины прибыла в Париж на матч против команды Франции. Перед вылетом Украина потеряла Довбика на матч с Францией из-за бюрократических проблем.

Андрей Шевченко заговорил на украинском на пресс-конференции, дал приятное обещание, а также рассказал о натурализации легионера и выводы после фиаско 1:7 осенью.

В свою очередь Дидье Дешам определился с кипером на поединок против "сине-желтых", пожаловался на нехватку времени для подготовки и рассыпался в комплиментах Шевченко и его подопечным.

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