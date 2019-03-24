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Главные новости футбола 23 марта: Украина прибыла в Люксембург и понесла потерю, успех фаворитов в отборе Евро-2020

07:00 175 Читати українською
Главные новости футбола 23 марта: Украина прибыла в Люксембург и понесла потерю, успех фаворитов в отборе Евро-2020
Украина готовится к матчу 2-го тура отбора Евро-2020

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 марта.

Сборная Украины

Команда Андрея Шевченко после ничьей в матче с Португалией получила комплименты европейских СМИ за игру против действующих чемпионов Европы. Наибольшее отличие получил голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов, который стал одним из героев поединка. Наш вратарь попал в перечень лучших игроков игрового дня.

Болельщики Манчестер Сити поражены игрой Александра Зинченко в матче против Португалии. По их мнению, полузащитник стал одним из лучших игроков поединка.

Украинская команда уже прибыла в Люксембург на матч 2-го тура квалификации против местной сборной. У "сине-желтых" уже есть кадровая потеря – Марлос получил повреждение и покинул расположение национальной команды.

Евро-2020

В матчах игрового дня обошлось без сенсаций. Испания победила Норвегию в непростом матче. Решающий гол с пенальти забил Серхио Рамос. Италия довольно легко сломила сопротивление Финляндии. Нападающий Ювентуса Мойзе Кин забил дебютный гол за сборную в первом же официальном поединке, а ветеран Фабио Квальярелла сыграл на национальную команду впервые с 2010 года.

Швеция победила Румынию, а Швейцария – Грузию. В "битве карликов" Мальта одолела Фарерские острова.

Другие главные события

Сборная Украины U-19 проиграла Италии в матче 2-го тура элит-раунда Евро-2019 и потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

В центральном матче тура Первой лиги СК Днепр-1 победил Металлист 1925 и укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы. К слову, этот поединок посетили 22 тысячи болельщиков.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля помог своей команде одержать победу и снова стал жертвой оскорблений фанатов соперника.

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