Война

Андрей Ярмоленко со слезами смотрит на обстрелы родного Чернигова – там остались папа и многие родственники. "Став залупщук": украинский военный вытер ноги футболкой Тимощука, который продолжает молчать в России. МЮ назвал российских оккупантов виновниками смерти соучредителя фан-клуба в Киеве.

ГБР открыло производство касательно таможенников, которые выпустили Суркисов из Украины с миллионами долларов наличными. Ринат Ахметов заявил, что его заводы не будут работать под российской оккупацией.

Трансферы

Марлон получил еще одну опцию продолжения карьеры и ждет решения Шахтера. Фернандо получил новый вариант ухода из Шахтера. СК Днепр-1 отпустил своего легионера в Бразилию. Гуаль официально продолжит карьеру в Польше – экс-форвард Реала так и не дебютировал за СК Днепр-1. Луческу разъяснил цель пребывания Степаненко, Сидорчука и Пятова у Стяуа.

Европа

УЕФА назвал желающих провести Евро-2028 и Евро-2032 – Россия среди претендентов. ПСЖ хочет досрочно попрощаться с Рамосом и нашел ему замену. Барса снова сильнее Реала, ПСЖ одолел Баварию, Лион сенсационно проиграл – результаты первых матчей 1/4 женской ЛЧ.