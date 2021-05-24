Украина – Бахрейн

Сборная Украины продолжила безвыигрышную серию в матче с Бахрейном – видео голов и обзор контрольного поединка.

Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко доволен ничьей с Бахрейном и оценил состояние Степаненко после повреждения. Молодые Попов и Судаков дебютировали в составе сборной Украины.

Европа

В чемпионате Англии Тоттенхэм в драматичном матче переиграл Лестер, прорвавшись в еврокубки, Челси вышел в ЛЧ несмотря на поражение Астон Вилле. В свою очередь Мане дублем принес Ливерпулю путевку в Лигу чемпионов, Лидс одолел Вест Бромвич, а Шеффилд Юн напоследок хлопнул дверью.

В Серии А Милан одолел Аталанту и сыграет в ЛЧ – Малиновский получил награду, но прервал рекордную серию. Тем временем Ювентус разгромил Болонью и благодаря осечке Наполи пробился в Лигу чемпионов, Мхитарян на последних минутах подарил Роме еврокубки.

Лилль стал чемпионом Франции, ПСЖ финишировал вторым, а Монако сыграет в квалификации Лиги чемпионов после драмы Лиона.

Другие топ-события

Украинский форвард Роман Яремчук получил новый вариант продолжения карьеры в Европе. Киевское Динамо выставило Дуэлунда на трансфер.

Этнический украинец Эрик Шуранов дублем принес победу Нюрнбергу во второй Бундеслиге и получил вызов в сборную Германии U-19.

Ветеран Луис Суарес сообщил, где начнет следующий сезон. Нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум подтвердил уход из Ливерпуля и заговорил о будущем.