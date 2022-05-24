Украина

Ультрас Динамо погиб в окрестностях Мариуполя, выполняя боевое задание.

Григорий Суркис предложил провести чемпионат Украины по схеме Лиги чемпионов. Скрипник перед выбором: Шахтер, сенсация из Первой лиги или идеальный вариант имени Реброва? Шахтер проведет товарищеский матч с представителем Чемпионшипа.

Соперник сборной Украины определился с заявкой на плей-офф отбора в ЧМ-2022.

Наши за границей

Андрей Шевченко отличился ассистом на Зеедорфа в благотворительном матче легенд. Украинец вышел с капитанской повязкой, показал флаг Украины и сорвал овации.

Андрей Лунин впервые стал отцом. Украинский голкипер из-за этого пропустил первую тренировку Реала в рамках подготовки к финалу ЛЧ.

Европа

Левандовски завоевал "Золотой бутс" по итогам сезона 2021/22. Боруссия Д официально определилась с новым тренером. Бавария и Нойер подписали новый контракт. Ливерпуль объявил о подписании лидера Фулхэма. Астон Вилла приобрела дебютанта сборной Франции.