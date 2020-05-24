Главные новости футбола 23 мая: Боруссия скромно победила, Бавария эффектно ответила, известна дата возвращения Примеры

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 мая.

Германия

Дортмундская Боруссия натужно одолела Вольфсбург: Холанд с конфузом дня, запасной уровня Месси, крутейшие защитники и печаль от экс-динамовца. Соперник Шахтера неплохо сдержал "шмелей", но все равно пропустил два мяча. Санчо установил сразу два невероятных достижения по результативности. А еще Боруссия Д официально подтвердила, что Гетце покинет клуб.

Бавария ответила разгромом Айнтрахта и оторвалась от конкурента перед Der Klassiker. Соперник Украины на Евро стал героем эффектной перестрелки на 7 голов. Левандовски догнал звезду Серии А в борьбе за "Золотую бутсу". Кроме этого, Бавария официально отказалась от приобретения Коутинью.

В центральном матче уик-энда Байер уверенно переиграл Боруссию М и поднялся на третье место Бундеслиги. Хаверц снова оформил дубль, а самым заметным в игре стал Демирбай, который дважды не забил в пустые ворота. Многострадальный Вердер оформил первую победу с января и приблизился к спасению.

Украина и украинцы

Сергей Ребров возобновил сезон неоднозначным камбеком – украинцы в тени неожиданного героя и 5 тысяч картонных фанов. Андрей Ярмоленко вернулся с новым имиджем и легко забивает на тренировках Вест Хэма.

Борис Тащи впервые за полгода вышел в основе Санкт-Паули – украинец упустил прекрасную возможность и не спас от разгрома. Дмитрий Чигринский получит предложение от АЕКа – наш земляк будет вынужден решить дилемму.

УПЛ в шаге от рестарта сезона – вскоре примут окончательное решение. "Динамо остается сильной командой": капитан Руха – о спарринге с киевлянами, родном Шахтере и большой мечте. Врач Динамо объяснил большое количество травм – в лазарете сразу шесть игроков.

Европа

Ла Лига получила разрешение возобновить сезон – известна дата возвращения испанского чемпионата. Примера может встретиться с саботажем – игроки и тренеры не согласны с датой возобновления турнира. Во Франции Лига 1 уже объявила дату начала нового сезона.

Интер не повелся на хитрости ПСЖ по трансферу Икарди. Кейн уже работает с мячом после тяжелой травмы – лидер Тоттенхэма уничтожил Льориса на тренировке. Барселона готова массово продавать – только шесть игроков имеют иммунитет.