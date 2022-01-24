Украина

Андрей Шевченко согласовал условия договора со сборной Польши. Украина разбила Сербию в матче футзального Евро-2022 – первая победа на турнире и сохранение шансов на плей-офф.

Динамо сообщило последние новости из лазарета – Витиньо и Беседин вылетели из тренировочного процесса. Сампдория вернулась к идее подписания Супряги. Металлист подписал конкурента Рыбке.

Клубы УПЛ спаррингами готовятся к возобновлению сезона. Черноморец спасся, Александрия проиграла, а Заря расписала результативную ничью.

Европа

Испанские гранды отскочили на последних минутах. Барселона вырвала победу над предпоследней командой Примеры, показав слабый футбол. Реал в компенсированное время спас ничью с Эльче – Бензема впервые промахнулся с пенальти в футболке Реала.

Челси снова уверенно избил Тоттенхэм. Зиеш оформил шедевральный гол, а Конте потерпел первое поражение в АПЛ со "шпорами". Ливерпуль в тяжелом матче победил Кристал Пелас, а Арсенал потерял очки из Бернли.

Милан расписал ничью с Ювентусом, отпустив Интер в отрыв на вершине Серии А. Бавария разгромила Герту, воспользовавшись детскими ошибками берлинцев. ПСЖ уничтожил Реймс, а Рамос отличился дебютным голом за парижан.

Африка

Буркина-Фасо в эпической серии пенальти победила Габон и первой вышла в 1/4 финала Кубка Африки. Тунис в большинстве одолел Нигерию и пополнил список четвертьфиналистов КАН. Африка провела жеребьевку последнего раунда отбора на ЧМ-2022 – Мане или Салах не поедут в Катар.