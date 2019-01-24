Главные новости футбола 23 января: Барселона, Челси и Милан оформили топ-трансферы, Шахтер купил защитника Александрии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 января.

Европа

Барселона первой вчера подорвала европейский рынок, объявив о приобретении Френки де Йонга. Каталонцы сразу заплатили за 21-летнего футболиста 75 миллионов евро, с бонусами сумма может вырасти до 90 млн. Приобретениями Барселона радует, а вот на поле есть проблемы. В четвертьфинале Кубка Испании Севилья уверенно одолела "блаугранас" – надежды Месси и компании на второй матч.

Потом грохнули следующие трансферы. Челси подписал долгожданного Гонсало Игуаина. Милан отпустил аргентинца, найдя замену – из Дженоа на Сан-Сиро прибыл Кшиштоф Пйонтек. Польский форвард стал открытием текущем сезоне в Серии А и заслуженно пошел на повышение.

Неймар получил травму и покинул поле в матче Кубка Франции с Страсбуром, в котором ПСЖ одержал победу. Однако футбольная Франция до сих пор в шоке от исчезновения самолета Эмилиано Салы. Поисково-спасательная операция продолжается, но пока все безуспешно.

Украина

Шахтер также официально приобрел новичка – "горняки" усилились центральным защитником Александрии Валерием Бондаренко. Донецкий клуб сразу может освободить место для приобретенного футболиста, избавившись Ярослава Ракицкого. Он в шаге от перехода в Зенит – Тимощук продвигает резонансный трансфер с безумным бонусом для игрока. Также Шахтер назвал спарринг-партнеров на втором сборе.

Динамо в товарищеском матче феерично упустило победу над Стяуа, а Карпаты минимально обыграли Септември. К слову, львовяне продолжают распродавать своих футболистов. Динамо выбыло из борьбы за Шведа, но Марьяна активно сватают в Селтик. Наставник шотландского клуба подтвердил интерес к игроку сборной Украины. Обнаженные позиции и тренер-перекатиполе: как Карпатам сохранить прописку в УПЛ.

Наши за границей

Манчестер Сити с Зинченко минимально переиграл Бертон и уверенно вышел в финал Кубка лиги. Александр провел посредственный матч, а его конкурент впервые за два месяца вышел на поле после травмы. Андрей Лунин наоборот может избавиться от конкурента по позиции – Куэльяр покинет Леганес. Дмитрий Чигринский помог АЕКу выйти в 1/4 финала Кубка Греции.

Евгений Коноплянка преодолел все проблемы со здоровьем и готов сыграть в следующем матче Шальке. Трансфер украинца в Турцию далек от завершения. Коноплянка шокировал Бешикташ своими аппетитами по зарплате – украинец хочет 4,5 миллиона евро в год. А Роман Безус все-таки переходит в Гент: шаг вперед с надеждами на сборную, выгодный трансфер и очень серьезная конкуренция.