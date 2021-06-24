Евро-2020

В квартете E Швеция вырвала сумасшедшую победу над Польшей и финишировала первой. В свою очередь Испания уничтожила Словакию и вышла в 1/8 финала со второго места.

В группе F Португалия расписала боевую ничью с Францией в матче с тремя пенальти. Тем временем Германия драматично спаслась против Венгрии и запрыгнула в плей-офф Евро-2020.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 и узнала соперника в 1/8 финала – определились все пары первой стадии игр на вылет.

Сборная Украины

Сборная Украины приходит в себя после поражения Австрии – эмоциональное видео закулисья тренировки "сине-желтых". В среду Ярмоленко, Малиновский и Зубков пропустили занятие национальной команды.

"Швеция будет пытаться пройти дальше", – спаситель сборной Украины держит в напряжении команду Шевченко. Как игроки сборной Украины восприняли выход в плей-офф Евро-2020 – видео, которое сделает ваш день.

Другие топ-события

Луганская Заря потеряет Иванисеню и Юрченко – директор луганчан сделал заявление. Экс-наставник Динамо U-21 Юрий Мороз официально возглавил Черноморец перед стартом в УПЛ.

Итальянская Фиорентина подписала форварда сборной Аргентины. Зато Кевин-Принс Боатенг вернулся в Бундеслигу – экс-хавбек Барселоны выступать за Герту.